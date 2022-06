Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

J'ai appris avec grande tristesse le décès de Marie Fock Yee Michnick, une figure bien connue de la communauté sino-réunionnaise. Elle a beaucoup oeuvré au sein de l'AROC (Association des Réunionnais d'origine chinoise) et de l'ACCR (Association des commerçants, chefs d'entreprise et cadres chinois de La Réunion) pour faire connaître, promouvoir et transmettre les valeurs de la culture chinoise dans son île natale. Elle était aussi présidente de l'association " Grands pèlerinages " du diocèse.

J'ai appris avec grande tristesse le décès de Marie Fock Yee Michnick, une figure bien connue de la communauté sino-réunionnaise. Elle a beaucoup oeuvré au sein de l'AROC (Association des Réunionnais d'origine chinoise) et de l'ACCR (Association des commerçants, chefs d'entreprise et cadres chinois de La Réunion) pour faire connaître, promouvoir et transmettre les valeurs de la culture chinoise dans son île natale. Elle était aussi présidente de l'association " Grands pèlerinages " du diocèse.