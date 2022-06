La vice-présidente du Département Sophie Arzal a participé au lancement de plusieurs chantiers de la commune de la Plaine-des-Palmistes le jeudi 7 juin 2022. Au programme : pose de la première pierre des travaux de construction de la piscine municipale et de la nouvelle aire de jeux en centre-ville, sans oublier le lancement des travaux de suppression du radier de Bras Piton et de celui du pont de Bras Canard qui sera élargi. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Lors de son intervention, Sophie Arzal a mis en avant : " le partenariat de longue date entre le Département et la Commune, qui a notamment permis d’acter la participation financière de notre Collectivité pour les études visant à la construction de la piscine municipale de la Plaine des Palmistes. Ce soutien s’est affermi encore en 2018 dans le cadre du PST ou Pacte de Solidarité Territoriale ". Près de 2,2 M€ ont été accordés par le Département au titre des investissement du PST 1 dont la construction de l’aire de jeux, la sonorisation de la salle du Conseil municipal, les aménagements de voirie et les travaux électriques.



Dans le cadre du PST de la 2e génération, le Département soutiendra l’acquisition de véhicules électriques et hybrides par la municipalité, l’achat de serres agricoles ou encore la réhabilitation de la Maison de Quartier Ritou. " Au total, plus de 2,3 M€ seront attribués à la Plaine des Palmistes au titre du PST2 ", a précisé Sophie Arzal qui a abordé aussi les travaux de reconstruction du collège Gaston Crochet d’un montant de 24M €, qui ont démarré depuis quelques semaines, pour une livraison à la rentrée 2024. Selon la Vice-présidente : " L’engagement départemental n’est pas seulement un engagement financier sur des projets. C’est un engagement humain, c’est une ambition pour nos communes, c’est une volonté de faire rayonner notre territoire dans toute sa richesse et sa diversité, c’est un engagement pour La Réunion ".