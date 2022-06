Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce mardi 21 juin 2022 le président du Département Cyrille Melchior a fait un point d'étape sur le plan de mandature qui s'étend de 2021 à 2028, à la veille de la séance plénière. Rappelant les 10 grandes ambitions de la collectivité en termes d'emploi, d'agriculture, de logement mais aussi de culture et de sport, le président a détaillé le projet qui sera voté demain pour un meilleur accueil des publics vulnérables. Cinq nouveaux Ehpad vont être construits sur l'île et 2.000 places supplémentaires seront ouvertes d'ici 2030. La situation financière du Département est également satisfaisante, et le budget 2022 de la collectivité s'établit à 1,415 milliard d'euros. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

