Madiran, film porté par le collège Emilien Adam de Villiers à Saint-Pierre est le grand vainqueur de la saison 3 du concours départemental du film scolaire " Ciné Collège ". Les 13 établissements participants de la saison 3 sont partis "sur les sentiers de notre île", le thème imposé de cette année. Une ballade "qui a inspiré et éveillé les imaginaires" estime le Département. L'objectif est atteint : inciter les collégiens à passer du rôle de spectateur à celui de créateur. Le palmarès a été dévoilé le jeudi 23 juin au Téat Champ-Fleuri. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photos : Département)

Les sentiers de La Réunion racontent beaucoup d’histoires. On y découvre une nature luxuriante qui cache parfois le terrible passé de notre île. C’est ce récit qu’a décidé de raconter les collégiens d’Emilien Adam de Villiers.

En décidant d’emprunter un autre sentier que celui de ses camarades Noah se retrouve au temps de l’esclavage et rencontre Madiran, jeune esclave marron qui fuit les chasseurs. Une belle trame qui nous projette dans ce haut lieu de marronnage sur les traces de nos ancêtres. Dimitile, ses sentiers abrupts et son camp marron. Grén Sémé pour la bande originale et le fond’ker du générique donnent le rythme. Un tempo qui sublime le jeu des acteurs principaux et qui a séduit le jury.

Tous les collégiens se sont retrouvés au téat Champ–Fleuri pour la remise des prix en présence de la conseillère départementale déléguée à l’éducation Sabrina Tionohoué et des équipes pédagogiques des différents collèges.

"Je tiens à féliciter chacune et chacun de vous pour la qualité de vos réalisations avec le thème retenu cette année "sur les sentiers de notre île". Ce projet montre comment des liens peuvent se créer entre les collégiens, leurs professeurs et les professionnels, une expérience enrichissante qui leur ouvre les portes du cinéma", a déclaré Sabrina Tionohoué.

- Eveiller des vocations -

Chacun à leur tour, les collégiens ont pu parler de leur expérience et surtout rappeler l’enrichissement apportée par la réalisation de leurs films.

Pour Amandine en classe de 4ème, "le tournage nous a soudé, on était comme une famille malgré quelques difficultés. On a acheté du matériel grâce à la subvention du Département". Et le résultat a payé puisque c’est son collège qui remporte le 1er prix avec leur court-métrage Madiran. Et une récompense qui répond aux objectifs du concours à savoir éveiller des vocations puisque Amandine sait désormais qu’elle veut être comédienne.

Un concours qui vise aussi à sensibiliser les élèves au langage cinématographique et leur donner l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard critique et esthétique grâce à l’accompagnement de professionnels.

Originalité, pertinence et qualité ainsi que la valeur culturelle ont été des éléments déterminants. Les films ont été examinés par un jury composé de représentants de la collectivité, des spécialistes de l’Éducation nationale et de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. La mise en ligne des productions a permis de décerner un prix du public.

La 3ème saison a connu un réel succès avec 12 776 votes.

Les lauréats :

• 1er prix : Collège Emilien Adam de Villiers : Madiran

• 2ème prix et prix du public : Collège Les Mascareignes : Somin Zembrocal

• 3ème prix : Collège Jean Albany : Les sentiers de la peur

• 4ème prix : Collège Célimène Gaudieux : Somin Volkan

• 5ème prix : Collège Ligne des bambous : Sur les pas d'Héva

Les 13 collèges participants :

• Collège Simon Lucas : Le sentier aux Trésors

• Collège Ligne des bambous : Sur les pas d'Héva

• Collège Jean Albany : Les sentiers de la peur

• Collège Célimène Gaudieux : Somin Volkan

• Collège Raymond Vergès : Somin éternel

• Collège Juliette Dodu : Les 12 randos d'Hercule

• Collège Les Mascareignes : Somin Zembrocal

• Collège Emilien Adam de Villiers : Madiran

• Collège Elie Wiesel : Sur les sentiers de mon île

• Collège Pointe des Chateaux : Dann sentier lo ker

• Collège Plateau Goyaves : La mélodie des sentiers

• Collège Alsace Corre : Les sentiers de mon île

• Collège Chemin Morin : Rougail Saucisses

- Déroulement du concours -

Les élèves écrivent et réalisent une vidéo d’une durée maximale de 6 minutes. Chaque établissement participant reçoit une subvention du Département d’un montant de 3 000 euros pour l’achat de consommables, l’intervention de prestataires cinéma agréés par la DAAC, la fabrication des décors…

Les films sont mis en ligne (du 17 mai au 3 juin) et soumis au vote des internautes. Le film ayant reçu le plus grand nombre de vote décroche le "Prix du public".

La remise des prix s'est tenue le 23 juin au Téat Champ Fleuri.