Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Le département de La Réunion organise l'opération "premières pages", en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de la Réunion, la CAF de La Réunion, la PMI et la Bibliothèque départementale de la Réunion. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les familles à l'importance de la lecture et ce dès le plus jeune âge. Près de 26.000 familles ayant eu un bébé en 2020 et 2021 bénéficieront de ce livre.

Le département de La Réunion organise l'opération "premières pages", en partenariat avec la Direction des affaires culturelles de la Réunion, la CAF de La Réunion, la PMI et la Bibliothèque départementale de la Réunion. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les familles à l'importance de la lecture et ce dès le plus jeune âge. Près de 26.000 familles ayant eu un bébé en 2020 et 2021 bénéficieront de ce livre.