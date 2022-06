Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Pour faire connaître les dispositifs en faveur de l'insertion mis en place par le Département, des séquences d'informations et de sensibilisation des chefs d'entreprises sont organisées dans les quatre coins de l'île depuis le début de l'année. "Ce mardi 29 juin, c'est à Saint-André, au siège de l'URMA de la Chambre des métiers et de l'Artisanat, que s'est tenu un séminaire réunissant bon nombre d'acteurs économiques de l'est" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Conseil départemental)

