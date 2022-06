Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Terre, ciel, mer et feu... 4 mots qui devraient inspirer la jeunesse des îles de l'océan Indien. Pour la 4ème édition du Prix Indianocéanie, le Conseil Départemental de La Réunion et la Commission de l'Océan Indien ont choisi de mettre à l'honneur la jeunesse. "C'est lors d'une visioconférence de presse, entre Béatrice Sigismeau, vice-Présidente en charge de la culture et Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI que le coup d'envoi du concours littéraire a été officiellement donné ce mercredi 29 juin 2022" explique le Département dans le communiqué que nous publions ci-dessous

