Présents au Village de l'emploi, qui s'est tenu ce 7 juillet au Port, les conseillers insertion du Département ont présenté aux visiteurs, les aides et dispositifs déployés par la Collectivité et inscrits au Programme Départemental d'Insertion (PDI). Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo : Département de La Réunion)

Rémy Lagourgue, Vice-président du Département délégué à l’insertion a mis l’accent sur le dispositif R+ "qui permet aux bénéficiaires du RSA d’être accompagnés par un professionnel afin de sécuriser leur reprise d’activité et de percevoir une allocation départementale mensuelle. Cette aide vient ainsi compenser la perte des prestations familiales liées à l’augmentation des revenus ".

En présence de la représentante de la Ville du Port et de Pôle Emploi, à l’initiative de la manifestation ; et des quelque 90 organismes, exposants, associations et de plusieurs centaines de demandeurs d’emploi qui ont donné vie au Village, Rémy Lagourgue a précisé qu’aujourd’hui, " ce sont plus de 5000 parcours R+ qui sont mis en œuvre. Nous notons avec satisfaction que R+ a permis à 44% des bénéficiaires de poursuivre leur parcours d’insertion ou de retrouver un emploi impliquant une démarche d’insertion durable. Fort de ce bilan extrêmement positif, le Conseil départemental a décidé de proroger le dispositif pour la période 2022- 2024 avec un objectif de mise en œuvre de 4 600 parcours par an ".

Autre bonne nouvelle annoncée par le Vice-président : "le Département prévoit pour 2022, un quota de 500 CUI marchands (Contrats Unique d’Insertion) à destination des bénéficiaires du RSA afin de faciliter la poursuite des parcours, afin d’offrir une réelle opportunité d’insertion pour les personnes les plus éloignées de l’emploi ".

Au niveau du stand du Département, situé au coeur du village, toutes les solutions d’accompagnement individualisées déployées par la Collectivité sont exposées par les conseillers d’insertion. Parmi eux, Ornella Niclin explique la méthodologie d’approche de l’équipe : " On accueille les visiteurs, on regarde leur projet, on présente le dispositif adéquat. A la fin de la rencontre, on distribue les brochures où le numéro vert est mentionné. Nous pourrons aussi être amenés à venir à la rencontre des visiteurs et des autres organismes présents au village. C’est tout l’intérêt de ce genre de forum ".

Ateliers de chantier d'insertion, job dating avec près de 500 postes à pourvoir et présentation des démarches de création d'entreprises étaient également au programme de cette 2e édition du Village de l'emploi.