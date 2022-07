Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Mercredi 06 Juillet à 15H39

Plus de 300 étudiants accompagnés de leurs parents ont fait le déplacement le samedi 2 juillet 2022 au Téat de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Il ne s'agissait pas de venir voir un spectacle mais de se renseigner sur les aides départementales, régionales et nationales en faveur des candidats à la mobilité. Tous les partenaires étaient présents pour apporter l'information la plus complète sur les dispositifs existants. Nous publions le communiqué du Département de La Réunion. (Photos : Conseil départemental)

