Du 12 au 28 juillet 2022, le Département met en place une caravane dans plusieurs communes de l'île permettant un accès facile aux renseignements et aux différentes démarches administratives. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photo d'illustration : Département de La Réunion)

- Aller dans les territoires au plus près des Réunionnais -

Le Département lance sa Caravane d’accès aux droits et à l’information. Les professionnels de la Collectivité sont à votre écoute pour :

Renseigner et faciliter l’accès aux droits.

l’accès aux droits. Orienter vers d’autres services d’action sociale ou services publics.

vers d’autres services d’action sociale ou services publics. Aider à la complétude de dossiers (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...).

(dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF, ...). Proposer des actions de sensibilisation en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...).

en direction des parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires...). Informer sur la prévention liée à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra Familiales.

Elle sera près de chez vous de 9h à 14h.

Retrouvez les arrêts de la caravane :

La caravane se déplacera au sein d’un quartier différents 4 fois par semaines. Chaque semaine, une zone géographique sera couverte.

- Une caravane pour " ALLER-VERS " -

Dans le cadre du plan de mandature 2021-2028, la Collectivité départementale a souhaité renforcer son engagement au plus près des territoires. Aussi, les Conseillers départementaux ont érigé en priorité la mise en oeuvre d’actions d’information et d’accompagnement de proximité dans une logique d’" aller vers ". Il s’agit, outre nos services déconcentrés installés sur les territoires, d’aller à la rencontre des populations les plus éloignées, mais aussi celles vivant dans des situations de précarité ou de détresse ne leur permettant pas de se rendre dans nos locaux. Grâce à la caravane d’accès aux droits, le Département ambitionne de tisser une relation nouvelle avec les Réunionnais, une relation de confiance, de proximité et d’efficacité afin que chacun puisse trouver les réponses et les outils nécessaires à son épanouissement, à son développement et à son bien-être. " Aller vers " est une réponse concrète et directe à l’urgence sociale consécutive à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Cela reflète surtout une réponse aux attentes des Réunionnais, celle d’un service départemental de proximité renforcée, offrant une écoute et des réponses à chaque situation, dans une démarche transversale et partenariale qui vise à consolider la solidarité et notre bien-vivre ensemble.

- Pour une offre de service plus accessible -



Dans une démarche de plus grande proximité et afin " d’aller-vers " les personnes les plus isolées, les plus vulnérables, les agents du Département se déplaceront dans les quartiers des Hauts de l’île pour favoriser l’accès aux droits et à l’information. Inscrite à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la caravane départementale sillonnera l’ensemble du territoire pour rompre avec un isolement multifactoriel des publics vulnérables : fracture numérique, éloignement des services publics, difficulté familiale, précarité…

• Faciliter l’accès aux droits (dispositifs du Département, droit aux prestations sociales…) ;

• Proposer des actions de sensibilisation aux parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires…) sur la parentalité en général ;

• Orienter vers d’autres services d’action sociale et les services publics dédiés ;

• Aider à la constitution de dossiers d’aide (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF…) ;

• Informer sur la prévention à la santé, à la parentalité et notamment aux Violences Intra‑Familiales (VIF).

Une équipe pluridisciplinaire sera à l’écoute des familles, et des personnes qui viendront à la rencontre de la caravane. Prise de rendez-vous au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) le plus proche, visite à domicile, accompagnement à une demande d’aide, les solutions proposées par les services du Département permettent de répondre à un premier niveau de prise en charge.

Ils sont à l’écoute des publics et présents dans la caravane :

• 2 professionnels de la Polyvalence-Insertion dont un assistant de service social à minima,

• un intervenant de la PMI,

• un intervenant social du commissariat et de la gendarmerie,

• un représentant de la Direction de la Jeunesse,

• un représentant d’autres directions, en fonction des besoins.

- Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté Lutter contre le non-recours aux droits -

Chef de file de l’action sociale, le Département s’engage dans un plan de modernisation de l’accueil de proximité, inscrit à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. La caravane d’accès aux droits et à l’information vise ainsi à lutter contre le non recours aux droits et offre des conditions équitables et respectueuses d’accueil des publics les plus éloignés des services départementaux.

