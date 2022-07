Ils se prénomment Clémence, Ema, Camille, Lois, Enzo, Noah, Estéban, Neil, Eden, Alexis, Elio, Cédric et Yael. Ils, ce sont les élèves du collège Aimé Césaire, qui se sont distingués aux championnats de France UNSS de golf scolaire à Faulquemont en Moselle, en juin 2022. Soutenus par le Département, ces élèves de la section golf du collège ont dignement représenté l'académie de La Réunion lors de ces championnats, en qualité de joueurs et de jeunes arbitres. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo : Conseil départemental)

Le collège Aimé Césaire était le seul établissement de France à être présent dans toutes les catégories dont celle du "sport partagé". Le projet d’école inclusive mené au sein du collège lui a permis de présenter un binôme "élève en situation de handicap/élève valide".

Emmanuelle Morio et Irène Tiné, enseignantes et responsables de la section golf précisent que "La formule de jeu est du Foursome ou Greensome et se jouent en match play. Nos jeunes arbitres officient tout au long du tournoi. Ils contribuent à la régulation des matchs et sont garants du bon déroulement de l’ensemble de la compétition. Coachés par les enseignants d’EPS, co-responsables du Centre Ressource Golf du District Sud et par un éducateur du Centre la Ressource, les élèves ont courageusement défendu les couleurs de La Réunion et de leur collège avec enthousiasme et combativité. Un collectif solide s’est affirmé jour après jour".

C'était une grande première qui fait la fierté de l’établissement dirigé par Pierre Quentel le principal. Ce dernier n’a pas manqué d’adresser ses remerciements au Département d’avoir contribué à permettre aux élèves de participer aux championnats de France de cette année. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour faire de ces rencontres, des rendez-vous habituels des jeunes du collège avec le plus haut niveau scolaire", écrit-il au Président Cyrille Melchior.

A l’issue du championnat, le collège Aimé Césaire termine à la quatrième place du classement, sur 17 établissements. Parmi ses jeunes officiels, 2 élèves (sur 3) sont certifiés " nationaux ". Félicitations à l’ensemble de l’équipe d’avoir défendu les couleurs de notre île !