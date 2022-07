Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le président du Département Cyrille Melchior et son 1er Vice-président délégué aux affaires agricoles, Serge Hoareau, ont reçu ce vendredi 22 juillet 2022 les représentants de la filière apicole et du Groupe de Défense Sanitaire (GDS) afin d'échanger sur la situation préoccupante liée à la prolifération du petit coléoptère des ruches sur notre île. "Dialogue et écoute ont été les maîtres mots lors de cette rencontre organisée à l'initiative du Département et qui a permis au Président de réaffirmer tout le soutien de la Collectivité aux acteurs de l'activité apicole :"il faut sauver l'abeille réunionnaise" a-t-il martelé" note le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Bruno Bamba - CD)

