Le président du Département, Cyrille Melchior, a réagit à la nomination de Dominique Dufour en tant que Préfet des Hautes-Alpes. Pour lui, cette nomination honore La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental.

"J’ai appris avec un immense plaisir la nomination de Dominique Dufour, au poste de Préfet des Hautes-Alpes. Il a passé sa scolarité à La Réunion jusqu’à son Baccalauréat obtenu à l’Ecole militaire préparatoire du Tampon avant de poursuivre ses études supérieures en métropole.

Après un brillant parcours universitaire à Montpellier et à Marseille, il retourne à La Réunion pour effectuer son service militaire comme Volontaire de l’aide technique (VAT) au Conseil général. Il a gravi les échelons de la fonction publique au sein de notre Collectivité : attaché territorial en 1991, puis chargé de mission auprès du directeur général des services en 1998.

Après avoir réussi le concours de l'ENA en 1999, Dominique Dufour est affecté en métropole à la sortie de cette prestigieuse école (promotion Copernic), en tant que chargé de mission détaché du ministère de l’Intérieur en Lot-et-Garonne en 2002. Il a ensuite été sous-préfet des Hauts-de-Seine en 2005 avant de revenir dans l’Océan indien, à Mayotte, en tant que Secrétaire général Adjoint de la Préfecture de 2005 à 2007.

Il est rappelé à Paris comme Conseiller technique, puis Directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville, Fadela Amara de 2007 à 2009. Il devient ensuite Secrétaire général de la préfecture de l’Ain de 2009 à 2010 avant d'être Sous- Directeur à la DRH du Ministère de l'intérieur de 2011 à début 2012. Sa riche et longue carrière le conduira à servir son île en tant que Secrétaire général de la compagnie Air Austral en septembre 2012.

La nomination de Dominique Dufour en tant que Préfet, représentant de l’Etat dans les Hautes-Alpes, est une excellente nouvelle qui consacre les grandes qualités techniques et humaines de ce haut fonctionnaire exemplaire, titulaire du grade d'Administrateur de l'Etat hors classe. En même temps, elle honore La Réunion en particulier, et l’ensemble de l’outre-Mer en général.

J’adresse à Dominique Dufour mes plus sincères félicitations et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions, au service de la République et de l'intérêt général."