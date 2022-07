Ce lundi 25 juillet 2022, un projet de développement de structures hydrauliques de l'île de Grande Comore a été présenté, puis signé, au Conseil départemental de La Réunion. Ce projet, fruit d'une coopération entre le Département et l'Agence française de développement (AFD) vise à "améliorer l'accès à une eau de bonne qualité pour la population comorienne." (photo : www.ipreunion.com)

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la convention Ficol (Facilité de financement des collectivités françaises). Ce dispositif, mis en place par l'AFD, permet aux collectivités territoriales françaises d’accompagner des projets dans les pays en développement.

- Un projet mené collectivement -

Le département mène ce projet en coopération avec l'AFD, la Saphir (Société d'aménagement des périmètres hydroagricoles de l'île de la Réunion) et l'Office de l'eau. Le projet repose sur trois volets :

- la conception, soit la partie technique, régie par la Saphir

- la formation, qui consiste à entretenir, maintenir et assurer le suivi des ressources en eau, régie par l'Office de l'eau

- le social, qui vise à se rendre dans les différentes zones concernées et à préparer la population comorienne à ce changement

Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, était présent ce lundi pour signer la convention. Selon lui, l'enjeu de cette dernière est à la fois "sanitaire, alimentaire, hygiénique, sécuritaire, mais également essentiel pour le développement de l'île". Il voit également en ce projet une manière de "continuer à agir en coopération avec les Comores, afin que chacun puisse apporter à l'autre ces atouts, et que les différentes zones de l'Océan Indien continuent d'être solidaire les unes des autres." Il se dit satisfait de ce "projet mené collectivement, qui vise à accompagner le peuple Comorien". Regardez :

Marie-Pierre Nicollet, directrice de l'agence AFD de La Réunion, également présente, explique que l'agence est composée de deux antennes : une qui ne travaille que pour La Réunion, et une autre qui œuvre pour différents projets au sein des différentes zones de l'Océan Indien, comme Madagascar, Mayotte et les Comores. Ce projet, mené par l'antenne Océan Indien, va permettre de "financer des études préalables à un projet de développement de structures hydrauliques" indique-t-elle.

L'AFD a alloué une enveloppe de 425.218 euros dans le cadre de ce projet, sur un budget total évalué à 619.550 euros. Les 158.031 euros restants sont financé par le département.

Le ministère comorien de l'eau, la Saphir et l'Office de l'eau apporteront leur contribution sous forme de logistique et d'expertise.

- Un accès à l'eau restreint dans les Comores -

Guillaume Charlat, directeur de l'agriculture et de l'eau au Conseil départemental explique par ailleurs que le Département s'était engagé précédemment à "développer les échanges et la solidarité dans l'océan indien en soutenant les projets de développement des pays voisins, dont les Comores, avec qui plusieurs coopérations ont déjà été entreprises depuis 2014, et renouvelées à plusieurs reprises."

"La situation est extrêmement problématique aux Comores, seulement 15% des habitants ont accès à une eau de bonne qualité sur cette île. Dans les zones rurales, cette proportion descend à 9%" détaille-t-il.

Aux Comores, la consommation d'eau par habitant n'est que de 35 litres par jour, tandis que l'OMS (Organisation mondiale de la santé) en requiert 50. Les interventions envisagées visent principalement les cantons de Hamahamet et Mboinkou, des zones rurales du nord-est de l'île, qui comptent 25 villages, pour une population de 50.000 habitants, et qui rencontrent d'importantes difficultés à accéder à une eau de bonne qualité.

La première étape du projet sera de préparer le terrain pour la réalisation de ces différents investissements hydrauliques nécessaires à l'établissement d'un système d'adduction en eau potable dans cette zone.



tr/www.ipreunion.com/[email protected]