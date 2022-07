Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La caravane du droit continue de sillonner les quartiers isolés de l'île au mois d'août. Ce véhicule aménagé est un tout nouveau dispositif, dont le but est d'amener les services publics au plus près des Réunionnais. Des professionnels de différents services du Département, apporteront des conseils et des informations au public. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photos : Département de La Réunion)

