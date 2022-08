Larmes d'effort. C'est le titre d'une création "artistique et citoyenne" présentée à l'Académie des Dalons du Bernica le vendredi 5 août 2022. Après avoir mené des réflexions sur le thème sensible des violences intra-familiales, 6 volontaires de la Promotion 27 ont recueilli dans une vidéo des témoignages poignants d'anciennes victimes mais aussi des récits de compagnons violents. Pour le montage du film, les Dalones ont été encadrées par un ancien volontaire de l'Académie des Dalons qui dispose aujourd'hui d'une société de réalisation. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photo : Département de La Réunion)

Grâce à l'accompagnement précieux de l’équipe éducative et pédagogique de l’Académie, et avec la collaboration d’artistes, de chanteurs et de musiciens, Cedella, Delphie et leurs collègues de la Promotion 27 ont agrémenté la création, de textes et d'une chorégraphie : " Ce projet nous a permis d’apprendre beaucoup de choses importantes : il y a par exemple des gestes et des signes pour reconnaître les appels à l’aide lancées par les victimes. C’est un procédé d’alerte qui a été lancé au Canada. À La Réunion, c’est un point noir au creux de la paume de la main. Dans les pharmacies, si une personne demande un " masque 19 ", ça signifie qu’elle est victime de violence et qu’elle cherche une aide discrètement ".

Dorénavant réellement engagées dans la lutte contre les violences intra-familiales, les Dalones de la Promotion 27 visent à sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de cette cause et à diffuser ces informations au plus grand nombre. D’où leur volonté de publier leurs réalisations sur les réseaux sociaux.

Claude Calmé, responsable du site de l’Académie des Dalons au Bernica a mis en avant le travail d’équipe de ceux qui ont contribué à la réussite du projet : " Pour l’ensemble des acteurs de Larmes d’effort, l’objectif était de se mettre au service d’une idée et l’emmener le plus loin possible avec les volontaires, pour qu’elles puissent, elles aussi, montrer tout leur potentiel de création et d’engagement ".

La matinée de présentation s’est achevée avec des échanges entre les volontaires et leurs invités qui, à l’unanimité, ont salué la qualité de la création. Les applaudissements nourris et les émotions qui se lisaient sur les visages des spectateurs en disent long.