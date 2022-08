Mardi 9 août 2022, le Département de La Réunion a organisé une distribution symbolique de kit pour la rentrée scolaire aux 1.964 enfants scolarisés de l'aide sociale à l'enfance pour leur permettre de commencer et de réussir cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Cette mesure mise en place par la collectivité se décline en deux axes et doit permettre aux 850 assistants familiaux (Assfam), d'accompagner au mieux la jeunesse réunionnaise, jusqu'au lycée. (Photo : mp/www.ipreunion.com)

Cahiers, rames de papier, stylo, gomme, règle, pochettes… Voilà de quoi bien commencer l'année. "Nous voulons accompagner au mieux nos jeunes de l'ASE et leurs familles d'accueil dans cette rentrée scolaire marqué par un contexte de vie galopante et une hausse du prix du matériel scolaire", explique Cyrille Melchior, président du Département. "L'aide sociale à l'enfance est de notre compétence et nous ne pouvons pas rester inactif dans un tel contexte, c'est pourquoi nous avons mis en place ce kit de rentrée", indique le chef de file de la collectivité. "L'objectif est d'offrir à notre jeunesse les meilleures conditions de réussite dans leur parcours scolaire et de maintenir l'égalité des chances", précise ce dernier. Ecoutez :

Si la remise symbolique des kits de rentrée a eu lieu ce mardi, Cyrille Melchior tient à rassurer l'ensemble des familles d'accueil : "Toutes les assistantes familiales peuvent retirer le kit pour l'enfant de l'ASE qu'elles accompagnent au quotidien. Elles doivent se rendre dans leur lieu de rattachement qui est indiqué sur le courrier qui leur a déjà été envoyé".

A ce kit de rentrée, le Département ajoute la prise en charge de l'achat de fournitures scolaires pour un montant variant de 50 à 250 euros selon l'âge et le statut de l'enfant. Un nouveau dispositif rendu possible par la solidarité des acteurs économiques. "J'ai sollicité chaque prestataire pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu social qui repose derrière cette opération de solidarité", explique Cyrille Melchior. "Je suis ravie qu'ils aient acceptés de nous soutenir dans cette démarche citoyenne permettant aux familles de l'ASE de bénéficier de tarifs préférentiels", se félicite-t-il.

Ainsi donc, sur simple présentation du courrier du Département, les familles de l'ASE pourront bénéficier de remises allant de 10 à 25% dans les enseignes de Bureau Vallée (Saint-Pierre, Sainte-Marie), la librairie Autrement et Burostock.

Le jeune Nathan entrera prochainement au lycée Paul Langevin en section électricité. Cette aide du Département, il l'accueille comme une "bonne chose". Regardez :

"C'est un bon coup de pouce pour nous aider à débuter la rentrée comme il se doit", explique l'adolescent. "Maintenant c'est à nous de nous donner les moyens de réussir", affirme-t-il fièrement.

- Valoriser le métier d'assistant familial -

"Les assistants familiaux s'engagent et se dévouent à faire grandir notre jeunesse", a rappelé le président du Département. "Afin qu'elles puissent leur offrir les meilleures conditions possibles, la collectivité a -depuis avril 2022-, augmenté le pouvoir d'achat des Assfam à hauteur de 153 euros par mois et par enfant", précise Cyrille Melchior. Il conclut : "cette politique volontariste mise en place doit permettre d'amener à une meilleure reconnaissance et valorisation de ce métier mais aussi permettre un nouveau contrat social entre le Département et ces personnes dévouées à notre jeunesse".

mp/www.ipreunion.com / [email protected]