Ce jeudi 11 août, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion, a saisi Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer pour proposer le renfort des sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Face à la reprise des incendies dans le secteur de Landiras, le SDIS 974, sous l’autorité du Président du Département, souhaite contribuer à l’effort national en mobilisant les équipes spécialisées dans la lutte contre les feux de forêt.



Cyrille Melchior tient à saluer les forces engagées sur le front des incendies en Gironde. "Nous savons toute l’énergie mobilisée et souhaitons venir en soutien aux soldats du feux sur le terrain. Le SDIS 974 et le Département sont solidaires des sapeurs-pompiers et des habitants touchés par ces incendies."



Le Président du Département et le Président du Conseil d’administration du SDIS proposent l'aide de renforts réunionnais tout en veillant au maintien de moyens mobilisables sur le territoire.