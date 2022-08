Jeudi 11 août 2022, Emmanuel Séraphin président du TCO a visité le chantier du Plan d'action et de prévention des inondations (PAPI) de la Rivière des Galets aux côtés de l'entreprise BRM ingénierie et des différents professionnels en charge du projet. L'objectif de cette visite : faire le point sur les travaux de renforcement des digues de la rivière qui protègent la population contre le risque d'inondation (Photo mp/www.ipreunion.com)

"La première tranche des travaux effectués par le TCO sur l'ouvrage de la Rivière des Galets date de 2018", explique Jean-Louis Lebon, directeur de l'eau au TCO. "Cette seconde tranche de travaux débuté en avril, vise à renforcer les digues qui ont subi d'importants écoulements au fil des années et des derniers cyclones, ce qui a entraîné un creusement du lit de la rivière mais aussi l'érosion de l'ouvrage", indique ce dernier. Coût total des opérations : 8 millions d''euros.

"L'objectif des renforcements est d'annuler les effets de pénétration de l'eau pour éviter tout effondrement", souligne Jean-Louis Lebon. "On veut permettre aux digues de continuer à jouer leur rôle, c'est-à-dire protéger les 11.000 habitants de la zone, mais aussi la station d'épuration de Cambaie".

Le directeur de l'eau du TCO l'affirme : "au total, 3.000 blocs, de huit tonnes chacun, vont être installés des deux côtés des digues". "Sur la rive droite du côté de la ville du Port, 400 mètres de la digue vont être renforcés ; et sur la rive du côté de la ville de Saint-Paul, ce sont 250 mètres", fait-il savoir. Regardez :

Face à un terrain au relief exposé, la société BRM ingénierie en charge de la maîtrise de l'ouvrage a mis en place un procédé unique et breveté pour ce chantier de la Rivière des Galets. Adrien Quanquin, responsable ingénierie de BRM dévoile les modalités de cette technique. "L'idée est vraiment de mettre en place des blocs artificiels qui seront arrachés le plus tard possible", indique-t-il.

"Les blocs de béton sont reliés entre eux par un câble en inox. Le tout est flexible, ce qui permet de résister à la force de l'écoulement, de freiner l'eau et de la faire méandrer, c'est-à-dire retourner vers l'intérieur de la rivière", résume le responsable de BRM ingénierie.

- Sécuriser les prochaines zones d'activités économiques -

"Ces travaux colossaux sont engagés pour consolider les digues afin d'assurer la protection des habitants mais aussi pour sécuriser les 200 hectares de zones d'activités économiques à venir d'ici les prochaines années dans le cadre de l'écocité du côté de Saint-Paul", affirme le président du TCO. Ecoutez :

Il rassure également sur la question environnementale autour de ce projet : "La fédération de la pêche est associée au chantier mais nous travaillons aussi avec un coordonnateur de l'environnement qui veille à ce que les travaux n'impactent pas l'environnement et la qualité des nappes phréatiques à proximité".

Une technique unique avec un budget de huit millions d'euros, pour des travaux de renforcements des digues de la Rivière des Galets qui s'achèveront d'ici la mi-novembre.

mp/www.ipreunion.com / [email protected]