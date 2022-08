"Stacy, Céanne, Méven, Niguel, Eloïse, Marie-Clara et Anissati peuvent être fiers. Ces jeunes filles et garçons suivis par l'aide sociale à l'Enfance du Département ont tous réussi leurs examens : bac, brevet des collèges ou encore BTS. Ils font la fierté de leurs familles d'accueil et des travailleurs sociaux qui les accompagnent depuis plusieurs années" écrit le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : conseil départemental)

Il y a eu de la joie et des félicitations, ce vendredi, à la Maison Départementale de la Possession, lors de la cérémonie de récompense qui s’est tenue en présence de Gilles Hubert et de Fabiola Lagourde, conseillers départementaux, venus pour saluer la réussite de ces jeunes. Les diplômés étaient accompagnés de leurs familles d’accueil fières du parcours d’excellence de leurs protégés.

"J’ai obtenu mon bac avec mention assez bien. J’ai décidé de partir en métropole pour faire une licence action santé à Brest. Je suis suivie depuis toute petite par les personnes de l’ASE et ils m’ont beaucoup aidée" a déclaré Niguel, émue aux larmes à l’idée de quitter sa famille d’accueil qu’elle considère aujourd’hui comme sa vraie famille.



Stacy a, elle, obtenu son bac pro et poursuivra soit à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social), soit à l’Université. Céanne, fort de son Bac continuera à la rentrée prochaine en BTS Commerce International au lycée Saint-Charles.

Méven va poursuivre son rêve de styliste en visant le bac pro mode après son CAP. Eloïse prépare sa rentrée au lycée après l’obtention de son Brevet des collèges avec mention bien. Marie-Clara suivra, elle, un BTS Commerce, Gestion Administrative après avoir réussi son Bac Pro. Anissati après un BTS Technico-commercial souhaite suivre un bachelor assistant administratif et Ggestion en contrat d’apprentissage.

- Un travail d’excellence -

"Je suis très impressionné par votre réussite. Vous n’avez pas eu une vie facile et aujourd’hui vous avez accompli avec vos familles d’accueil et l’équipe de l’ASE un travail d’excellence. On va continuer à vous accompagner mais vous êtes aujourd’hui capables de trouver votre place dans la société", a précisé Gilles Hubert, 13ème vice-président.

L’équipe de l’ASE de la Possession au complet autour des jeunes qu’elle suit a mis les petits plats dans les grands avec un buffet personnalisé qui rendait la fête encore plus belle. "Je voudrais mettre en avant le travail d’équipe sur ce projet. C’est un projet du Territoire Ouest et je voudrais remercier à ce titre Valérie Séry" a expliqué Marie-Pierre Cadet, responsable du service ASE de la Possession. Il fallait effectivement marquer le coup et montrer les belles choses que peuvent accomplir ces jeunes aux parcours difficiles.

Pour Fabiola Lagourde, "on voit qu’il y a des choses positives qui arrivent. On met en avant les enfants, les familles d’accueil et l’équipe du Conseil Départemental. C’est une vraie réussite. Les travailleurs sociaux sont là et quand ils voient ça, ça donne du sens à leur travail".

Sur le secteur de la Possession, on compte 60 familles d’accueil qui accompagne entre 1 et 3 enfants au sein de leur foyer. Au niveau départemental, ce sont 850 assistants familiaux qui accueillent 1.964 jeunes.