Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Une première réunion d'élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) pour la période 2023-2033 s'est tenue ce 17 août au siège de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) à Saint-Denis. "Principal instrument de pilotage régional des politiques de santé, le PRS définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'ARS dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre", a expliqué Gérard Cotellon, directeur général de l'ARS, en présence de plusieurs élus dont Cyrille Melchior, Président du Département ; Huguette Bello, Présidente de la Région ainsi que le Sénateur Michel Dennemont et la Sénatrice Nassimah Dindar par visioconférence ; les députés Karine Lebon et Philippe Naillet, sans oublier plusieurs maires et conseillers municipaux délégués à la santé. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département.

Une première réunion d'élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) pour la période 2023-2033 s'est tenue ce 17 août au siège de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion (ARS) à Saint-Denis. "Principal instrument de pilotage régional des politiques de santé, le PRS définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'ARS dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre", a expliqué Gérard Cotellon, directeur général de l'ARS, en présence de plusieurs élus dont Cyrille Melchior, Président du Département ; Huguette Bello, Présidente de la Région ainsi que le Sénateur Michel Dennemont et la Sénatrice Nassimah Dindar par visioconférence ; les députés Karine Lebon et Philippe Naillet, sans oublier plusieurs maires et conseillers municipaux délégués à la santé. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département.