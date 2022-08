Mercredi 24 août 2022, le Département a annoncé la cinquième édition du Salon des Seniors au côté de l'ADeRR, l'association pour le développement et le rayonnement de La Réunion. Cet évènement qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans pour cause de Covid est l'occasion pour les seniors de rencontrer et d'échanger autour des thématiques du bien-vieillir et du bien-être en vieillissant. Nouveauté cette année : la manifestation, gratuite pour tous, se déroulera en quatre dates aux quatre coins de l'île. Le premier rendez-vous de cette tournée se fera à Saint-Leu, ce dimanche 28 août au parc du 20 décembre, de 9h à 17h. 2.500 personnes sont attendues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Pour ce salon des seniors, nous aurons neuf villages thématiques et une centaine d'experts", indique Jeannine Vellayoudom, présidente de l'association ADeRR, organisatrice de l'événement. "L'objectif est de permettre aux seniors d'avoir des informations sur leurs droits et sur les démarches qu'ils peuvent faire mais aussi leur faire connaître les différents dispositifs d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité existants", explique-t-elle.

"Comme nos aînés sont aussi des personnes actives, il y aura également tout un village sur les loisirs et la culture mais aussi sur les banques, les assurances, la perte d'autonomie, sur l'emploi et à la formation également", détaille la présidente de l'association. Elle ajoute : "Un volet de conférences, d'activités physiques adaptés ainsi qu'un marché forain seront également mis en place". Pour ceux qui voudraient rompre avec la solitude, un bal la poussière aura lieu dès 14h. Jeannine Vellayoudom l'assure : "Il y aura tout ce qu'il faut savoir pour entamer ou continuer sa troisième jeunesse le plus sereinement possible". Ecoutez :

Point fort cette année : le salon des seniors se veut mobile en organisant d'août à décembre, quatre éditions. Une du côté de Saint-Leu, une autre à Saint-Denis et deux autres à Saint-André et au Tampon. Quatre salons, et donc quatre "bal la poussièrre" de prévus. Les amateurs de danse sont donc les bienvenus.

Découvrez le programme du Salon des seniors de Saint-Leu :



- Gratuité pour tous -

Afin de permettre au plus grand nombre d'y assister, l'entrée sera gratuite pour tout public. Une mesure possible grâce à la prise en charge du Département à hauteur de 155.000 euros.

"Chaque année le Département investi plus de 180 millions d'euros en faveur des personnes âgées", rappelle Cyrille Melchior, président du Département. "Autant dans l'accompagnement vers la dépendance, que dans le maintien à domicile à travers l'amélioration de l'habitat, dans le développement des métiers d'accompagnement à la personne grâce à notre propre CFA", détaille-t-il.

Lire aussi - Département : 45 premiers diplômés du CFA "Aide à la personne"

Lire aussi - Amélioration de l'habitat : le Département propose aux artisans 4.000 chantiers par an

"Toutes ces mesures sont mises en place parce que nous avons conscience de l'enjeu et du défi que représente le vieillissement de notre population", affirme le président de la collectivité. Il précise par ailleurs que "De 70.000 personnes âgées aujourd'hui, La Réunion comptera d'ici 2040, 219.000 seniors". D'où la nécessité d'accompagner au mieux cette transition démographique en cours pour "créer les conditions idéales du bien-vieillir ensemble, en considérant les besoins de chacun, dans une démarche de proximité et de solidarité".

La gratuité du salon seniors "permettra donc à nos aînés de rencontrer tous les acteurs de cette filière-clé sur une même journée, de leur faire gagner du temps en trouvant des réponses concrètes aux questions qu’ils se posent". Regardez :

Cyrille Melchior conclut : "Vous l'aurez compris, prendre soin de nos aînés est un devoir de société. Le Département et moi-même souhaitons à tous nos gramouns un gayar salon".



• Planning des quatre salons :

Dimanche 28 août 2022 : Parc du 20 décembre à Saint-Leu

Dimanche 9 octobre 2022 : Jardin de l'Etat – Saint-Denis

Samedi 19 novembre 2022 : Parc du Colosse – Saint-André

Dimanche 4 décembre 2022 : Grands Kiosque – Le Tampon

- Les partenaires du Salon des Seniors Réunion 2022 -

• Le Département de La Réunion

• La CGSS Réunion et le GIE Vieillissement Actif

• L’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale de La Réunion

• La ville de Saint Denis

• La ville de Saint Leu

• La ville de Saint André

• La ville du Tampon

• La Cirest

• L’Assurance ADEP

• L’ARS Réunion

• Le TCO

• La Croix Rouge Française

• Proxim’Service

• Clinifutur

• Allianz Assistance

• Association ESSL 974

• Le Lycée LP Léon de Lépervanche

• Le Journal de I ’Ile de La Réunion

• L’Agence Eventgo

mp/www.ipreunion.com / [email protected]