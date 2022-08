La Présidente de Région, Huguette Bello, accompagnée des vice-présidentes en charge de la lutte contre l'illettrisme, de la formation professionnelle et de l'éducation, Lorraine Nativel, Karine Nabenesa et Céline Sitouze, s'est rendue ce mercredi 24 août 2022 dans les locaux de l'École de la Seconde Chance à Sainte-Marie. (photos : Région)

"L’école de la seconde chance, créée en 2010, a pour objectif d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans sans diplôme ni qualification vers l’insertion professionnelle. Cette année l’école accueille plus de 650 jeunes, répartis dans les 4 micro-regions de l’île. Durant cette matinée, la délégation a pu visiter les locaux et échanger avec les stagiaires présents" indique le conseil régional.

"On forme de très jeunes réunionnais pour leur donner le goût de l’apprentissage. Nous voudrions faire plus et mieux pour mettre ces jeunes sur le rail de la formation et de la liberté, car le travail c’est la liberté. Cette école est accompagnée à hauteur de 500.000 euros, co-financée par le Fond Social Européen" a expliqué Huguette Bello.

