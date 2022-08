Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Mardi 23 août 2022, la rencontre annuelle de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) s'est tenue à l'hémicycle du Département, sous la présidence de Cyrille Melchior. Présenté comme un outil de travail collectif, le comité plénier a réuni les acteurs oeuvrant pour la protection de l'enfance et a vu la participation d'une soixantaine de membres, dont la Préfecture représentée par Camille Dagorgne, sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse ; l'ARS ; les représentants de l'Éducation nationale ; les autorités judiciaires ; des communes ; les associations partenaires et les services du Département. Nous publions ci-dessous le communiqué du département. (photo : département)

