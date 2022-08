Ce mardi 30 août, le Président du Département, Cyrille Melchior, s'est rendu à Terrain Fleury sur la commune du Tampon pour accueillir les résidents du nouvel EHPAD. "Une visite qui vient concrétiser un programme ambitieux de rattrapage de l'offre d'hébergement des personnes âgées et / ou en perte d'autonomie" écrit le Département, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Créer un parcours de vie allant du domicile à l’établissement d’hébergement tout en veillant au bien vieillir de nos ainés mobilise toute l’action du Département et de ses partenaires. Ce sont d’ailleurs près de 500 places qui verront bientôt le jour sur tout le territoire.



Cyrille Melchior précise l’objectif de la Collectivité : " élargir le nombre de places d’accueil et ce, en lien avec l’ARS, les collectivités et les associations opératrices des projets. Le Département est financeur et nous signons chaque année des autorisations d’ouverture pour des établissements d’accueil. Ici, au Tampon, après plusieurs aléas sur fond de crise COVID, ce sont 83 places qui émergent aujourd’hui. Nous menons une politique volontariste mais surtout humaniste pour nos ainés. EHPAD, maisons d’accueillants familiaux, familles d’accueil, des solutions existent. Je tiens à rendre hommage à toutes ces familles mais aussi aux aidants qui participent chaque jour au maintien à domicile de nos gramouns."



Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence Régionale de Santé : " Un établissement qui répond parfaitement aux besoins des résidents, avec un cadre de vie exceptionnel et des espaces aménagés de qualité. Les EHPAD sont des lieux de vie ; l’allongement de la durée de la vie modifie notre approche. Continuer à vivre, à bien vieillir. Ici, le personnel veille au confort des résidents et à ce que l’on appelle le maintien de la " verticalité " grâce à des animations, des activités régulières. "



Pour les proches des résidents, L’EHPAD de Terrain Fleury est une réussite : " Le personnel est très gentil, accueillant et serviable. Cet EHPAD est différent, les espaces sont conviviaux et agréables à vivre ".



La visite s’est clôturée par une distribution aux résidents de paniers gourmands, un dispositif du Plan bien-être conduit par le Département.