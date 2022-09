Le mercredi 31 août, l'INSEE présentait les résultats d'une nouvelle enquête demandée par le Département, la DEETS et la CAF avec comme angle : l'emploi comme levier d'action contre la pauvreté. "Cette étude devrait permettre à ces commanditaires de mieux comprendre les mécanismes de la pauvreté : quels sont les déclencheurs et la persistance de la pauvreté à La Réunion ? Quelles sont les personnes les plus exposées ?" note le conseil départemental ce mardi 6septembre 2022 dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : conseil départemental)

"Pour le Département, chef de file de l’action sociale, ces données sont extrêmement importantes puisqu’elles permettront d’adapter les politiques publiques aux réalités de la pauvreté réunionnaise et répondre au mieux aux besoins des usagers. Cette étude vient compléter la première et apporte une analyse plus poussée. Elle conforte sur plusieurs axes prioritaires de la mandature, notamment celui d’accompagner et de soutenir la solidarité familiale à travers la mobilisation des services sociaux aux côtés des familles les plus vulnérables, sur le champ de l’aide alimentaire par exemple, celui de la lutte contre les violences intrafamiliales ou encore celui de la protection de l’enfance" explique Sophie Arzal, vice-présidente du Département en charge de l’épanouissement de la jeunesse.

Sur la période de 2015 à 2018, il ressort en effet que 20 % des adultes à La Réunion sont pauvres durablement soit quatre fois plus qu’en France métropolitaine. Une pauvreté qui reste donc très élevée malgré une baisse ces dernières années.

Protection contre la pauvreté

De 2015 à 2018, environ 35 % des adultes sont pauvres au sens monétaire, 3 fois plus qu’en métropole. Leur niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté national.

Avoir un emploi est la meilleure protection contre une pauvreté persistance. Trois fois plus de personnes qui trouvent un emploi sortent de la pauvreté, et à l’opposé 2 fois plus de salariés qui perdent leur emploi basculent dans la pauvreté.

"Cette étude confirme aussi que l’enjeu de l’emploi est prépondérant, tant en termes de dynamique de développement du territoire, qu’en termes de lutte contre la pauvreté… La mobilisation du dispositif R+, dont les résultats sont particulièrement encourageants, a vocation à être un des outils départementaux de lutte contre cette pauvreté durable. Des chiffres qui nous confortent dans cette nécessité d’aller davantage vers la population réunionnaise. Avec la caravane d’accès aux droits et à l’information lancée il y a quelques mois, nous avons à notre disposition un outil d’information, mais aussi de lutte contre la pauvreté et la précarité", précise encore Sophie Arzal.

Néanmoins, il faut noter que les emplois peu rémunérés ou à temps partiel ne donnent pas toujours lieu à une hausse suffisante du niveau de vie pour sortir de la pauvreté et le chiffre est impressionnant puisque 40 % des personnes qui trouvent un emploi restent pauvres.

Il est toutefois à retenir des chiffres encourageants puisqu’à La Réunion il y a davantage de sortie de la pauvreté que d’entrée, sur la période 2015-2019, on observe une baisse du taux de pauvreté de 3 points. Une baisse qui atteint même 10 points sur la période 2007-2009.