Du 27 août 2022 au 31 mars 2023, la Bibliothèque départementale de La Réunion située à Saint-Denis, organise l'exposition "Libris, poèmes à l'infini" de Jack Beng-Thi" de 8h30 à 17h30. Dans cette exposition, Jack Beng-Thi sculpte la parole et vous invite à lire les mots qu'il a emprunté aux langages des hommes et des femmes dont il admire la poésie. Voici le communiqué du Département. (Photo : Département)

Il met en lumière les auteur.e.s qui ont accompagné et jugulé une démarche artistique sans précédent. Libris rassemble un corpus de plus d’une centaine de textes d’auteurs cruciaux : de Rumi à Baudelaire, en passant par Rabindranath Tagore, Mahmoud Darwich ou Pablo Neruda, sans oublier ni les auteurs péi d’hier et d’aujourd’hui, ni ceux de l’océan Indien à qui l’artiste rend un digne hommage en figeant dans des livres la lumière qu’apporte le verbe du poète.

Les 30 livres uniques présentés dans cette exposition sont autant des oeuvres d’art et des poèmes qu’une invitation au voyage dans l’univers d’un véritable cartographe de l’esprit et de la mémoire. Enfin, cette exposition se veut également être une invitation pour tout un chacun à lire mais aussi à écrire sa poésie, puisque l’artiste dédie un livre blanc aux visiteurs pour qu’ils ornent de leurs compositions l’ultime oeuvre de " Libris, poèmes à l’infini ".

Des visites guidées sont programmées, sur réservation à la fin de chaque mois.

Renseignements : 0262 21 13 96

Les 30 livres présentés dans cette exposition occupent tout le hall de la bibliothèque pour se prolonger jusqu’en salle de lecture et sont une invitation au voyage dans l’univers d’une véritable cartographie de l’esprit et de la mémoire. Une exposition qui est aussi une invitation pour tout un chacun à lire mais aussi à écrire sa poésie, puisque l’artiste dédie un livre blanc aux visiteurs pour qu’ils ornent de leurs compositions l’ultime œuvre de "Libris, poèmes à l’infini !"

- Biographie de Jack Beng-Thi -

D’origine africaine et vietnamienne par son père et indienne par sa mère, Jack Beng-Thi est né à l’île de La Réunion le 15 octobre 1951. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse et à l’Université de Paris VIII, de 1970 à 1978, il parcourt différents pays d’Europe et d’Amérique Latine. L'artiste vit et travaille aujourd'hui à l’île de La Réunion où plusieurs de ses chefs-d'œuvre sont exposées.

Libris, poèmes à l’infini de Jack Beng-Thi : du 26 août au 31 mai 2023 à la bibliothèque départementale