Après 21 jours d'intervention pour combattre les terribles incendies qui ont ravagé le Sud-Ouest de la France sur plusieurs hectares, ils sont de retour à La Réunion. Ils, ce sont les 10 sapeurs-pompiers du SDIS974 qui ont activement participé aux opérations de lutte contre les feux de forêt en Gironde. "Nos valeureux soldats du feu sont rentrés sains et saufs, avec le sentiment du devoir accompli" écrit le conseil départemental ce mercredi 7 septembre 2022 dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : conseil départemental)

"C’est un grande fierté d’avoir prêté main forte à nos collègues girondins et d’avoir contribué à cette opération de solidarité nationale" a affirmé le lieutenant Patrick Clain, chef du détachement La Réunion/Mayotte. Il a souligné la qualité de l’accueil qui leur a été réservé. Il en est de même pour le caporal Christophe Mercier, opérateur du CTA-Codis qui évoque "une expérience enrichissante, tant sur le plan opérationnel que sur le plan humain. On a pu avoir des rencontres et des échanges avec l’ensemble des pompiers des différents départements de Métropole".



Il est à rappeler que l’envoi en métropole d’un détachement réunissant nos pompiers volontaires avec ceux de Mayotte, faisait suite à la volonté du Département de La Réunion et du SDIS974, de répondre à l’appel à la mobilisation, lancé par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.

Avec leurs collègues des autres centres venus de Polynésie, de métropole et de toute l’Europe, les Réunionnais étaient sur tous les fronts pour combattre le sinistre. La Vice-présidente du Département Sophie Arzal, venue leur rendre hommage à leur retour le 6 septembre, a déclaré : "nous tenons à féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont rentrés de leur mission de solidarité nationale, pour leur engagement. C’est l’occasion pour nous de les remercier et de dire à quel point le Conseil départemental qui œuvre pour la solidarité grâce à ses soldats du feu, est fier de les accueillir"