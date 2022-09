Le Département de La Réunion souhaite disposer d'une mesure de l'opinion locale vis-à-vis decertaines questions institutionnelles ou statutaires. Pour ce faire, il a été réalisé une étude par sondage téléphonique, sur la base méthodologique suivante : 500 individus ont été interrogés. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Mesure de l’opinion des habitants de La Réunion sur la situation institutionnelle de l’île Département d’outremer depuis 1946, l’île de La Réunion a vu s’améliorer significativement le niveau de vie de ses habitants, qui ont bénéficiéprogressivement de l’alignement de leurs droits salariaux et sociaux sur les standards hexagonaux (alignement achevé en 2002, avec la fin de lamise à niveau du RMI).

Durant cette période, les investissements réalisés ont également permis de doter l’ile d’infrastructures modernes, notamment dans lesdomaines des transports, de l’éducation et de la santé, des télécommunications... Si le débat politique local a été virulent et focalisé sur l’alternative " autonomie ou départementalisation " jusque dans les années 80, force estde constater, depuis, que ces questions ont quitté le devant de la scène politique, à mesure que les lois de décentralisation donnaient de plusen plus de responsabilités aux collectivités locales (La Réunion est une Région mono-départementale). Néanmoins, la question de " plus de décision locale " est régulièrement mise en avant dans certains milieux politiques ou économiques, locauxou nationaux, ainsi que celle de la dérogation aux droit commun national, pour mieux adapter les décision politiques aux réalités locales.



• 68% des personnes interrogées estiment que la Départementalisation a été "une très bonne chose" pour La Réunion et les réunionnais, 29% une " assez bonne chose "; 3% sont d’un avis inverse.

• 76% estiment qu’il vaut mieux avoir "les mêmes lois qu’en France " (81% des 50 ans et plus), 22% sont d’un avis inverse (26% des hommes, 34% des 18-34 ans). • A choisir, 70% se déclarent " départementalistes " (80% des 50 ans et plus); 19% " autonomistes " (29% des 18-34 ans, 25% des35-49 ans); 10% " ni l’un ni l’autre " ou ne se prononcent pas.

• A choisir, 57% préfèrent garder le Département séparé de la Région (68% des 18-34 ans, 65% dans le Nord) quand38% préfèrent une " assemblée unique " (50% des 35-49 ans, 47% des CSP+).

• 89% préfèrent que la Réunion garde son statut actuel alors que 8% préféreraient un changement de statut qui irait vers celui d’une collectivité d’outre mer, à l’image de la Nouvelle Calédonie ou de la Polynésie Française.

• Pour autant, questionnés sur leur préférence pour le vote des lois, 61% préfèrent qu’elles soient votées à Paris, à l’Assemblée Nationale (69% des 50 ans et plus, 72% dans le Nord), alors que 36% préféreraient que les lois soient votées à La Réunion, par les élus locaux en Assemblée locale (46% des 18-34 ans, 41% des 35-49 ans, 49% dans l’Est).

• Sur le découpage éventuel de grandes communes, les avis sont partagés : 17% des personnes interrogées estiment que ce serait " une très bonne chose " (26% dans l’Ouest), 30% une " assez bonne chose "; 22% une " assez mauvaise chose ", 26% une très mauvaise chose. 44% estiment néanmoins que cela pourrait améliorer les services rendus aux habitants (53% des CSP+, 54% dansl’Ouest); 26% que cela dégraderait les services rendus (40% dans l’Est), 27% que cela ne changerait pas les services rendus.

Principales conclusions

La Réunion est Département français depuis 1946, juste après la seconde guerre mondiale. Cela fait un peu plus de 75 ans maintenant. A votreavis, pour La Réunion et les réunionnais, devenir Département français a été : Opinion sur la départementalisation

Aujourd’hui, pour La Réunion, vous pensez qu’il vaut mieux : avoir les mêmes lois qu’en France ou ne pas avoir les mêmes lois qu’en France ?

Lois nationales ou pas ?



Pendant longtemps, les principaux partis politiques locaux étaient soit Départementalistes, soit Autonomistes.

Personnellement, vous vous sentez plus : Départementaliste ou Autonomiste ?



Il y a à La Réunion deux principales collectivités : la Région (Présidée par Huguette Bello), plutôt chargée du développement économique etle Département (Présidé par Cyrille Melchior), plutôt chargé des questions sociales. Certains Départements d’outremer (la Martinique et laGuyane) ont fait le choix, en 2016, de faire une seule assemblée unique, à la place du Département et de la Région. La Guadeloupe a préférégarder deux collectivités séparées.

Personnellement, vous pensez que pour La Réunion, il vaut mieux : conserver la Région et le Département séparés ou remplacer la Région et leDépartement par une seule assemblée unique ? Assemblée Unique ?



Actuellement, La Réunion est un Département d’outremer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou Mayotte. Certains autresterritoires d’outremer, comme la Nouvelle Calédonie ou la Polynésie Française, ne sont pas des départements mais des collectivités

Personnellement, vous préféreriez que La Réunion : Change de statut, pour devenir une collectivité d’outremer, comme la Nouvelle Calédonieou la Polynésie Française; ou ne change pas de statut et reste un Département d’outremer, comme aujourd’hui ?

Pour les Départements d’outremer, comme la Réunion, c’est en principe la loi Française qui s’applique et ces lois sont votées à l’Assembléenationale, à Paris. Pour les collectivités d’outremer, comme la Nouvelle Calédonie ou la Polynésie Française, leurs statuts sont plusautonomes et ce ne sont pas forcément les lois françaises qui s’appliquent : les lois sont plus souvent directement décidées et votées par lesélus locaux, dans les assemblées locales (sauf dans les domaines que l’on appelle les domaines " régaliens ").

Personnellement, vous préféreriez, pour La Réunion, que les lois soient votées : A l’Assemblée Nationale, avec les députés réunionnais pourfaire entendre la voix des réunionnais; ou directement à La Réunion par les élus locaux, en Assemblées locales ? Vote des lois : national ou local ?

Si nous parlons maintenant d’un autre sujet, celui des grandes communes à La Réunion. Comme vous le savez, dans certaines d’entre elles, il ya eu des projets de découpage communal, pour créer des communes un plus petites. Pour vous, découper certaines des grandes communes encommunes plus petites serait : Découpage des grandes communes ?

A votre avis, découper certaines des grandes communes en communes plus petites permettrait : D’améliorer les services rendus aux habitants;Ou au contraire ça dégraderait les services rendus aux habitants ; Ou cela n’aurait pas d’influence sur le service rendu aux habitants ?