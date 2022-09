Les élues du conseil départemental se sont rendus ce samedi 10 septembre, au domaine Archambeaud. Objectif : rencontrer les porteurss de projets du développement rural du domaine d'Archambeaud. "Une séance hors les murs pour élues du Département", indique le conseil départemental de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Département de La Réunion)

Immersion dans les hauts de l’île et plus précisément au domaine Archambeaud pour Laurence Mondon - 2ème Vice-Présidente, Béatrice Sigismeau- 4 ème Vice-Présidente, Sophie Arzal - 8 ème Vice-Présidente, Camille Clain - 12 ème Vice-Présidente, et les Conseillères départementales Fabiola Lagourde, Sidoleine Papaya et Brigitte Absyte.

Au programme de cette matinée; rencontrer les porteurs de projets du développement rural du domaine d’Archambeaud.

De la réhabilitation du domaine, aux travaux de restauration écologique de l’ENS par la SPL Edden, cette visite de terrain permet aux élus de découvrir les actions sur place, de recueillir les besoins et d'échanger sur les ajustements nécessaires.