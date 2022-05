Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Céline Sitouze, Vice Présidente de la Région déléguée à l'éducation a accueilli ce mardi 31 mai, à l'Hôtel de Région les onze équipes pré-selectionnées dans le cadre du Concours régional " Je filme le Métier qui me plaît " pour la sélection finale et la remise des prix du concours. Pour cette édition 2022, l'équipe du collège de Trois-Bassins s'est démarquée et a remporté le premier prix avec la présentation de son film " Abeil One, artiste grapheur réunionnais ", suivie des élèves du Lycée Sarda Garriga pour le film " pharmacie LAKOUR " (2ème prix) et des élèves du collège de la Ligne des Bambous pour le film " travailler dans une réserve Marine " (3ème prix). Les membres de l'équipe du Collège Texeira Da Motta ont quant à eux remporté le prix " coup de coeur " avec leur film " facteur d'instrument de musique ". Nous publions ici le communiqué de la Région Réunion

Céline Sitouze, Vice Présidente de la Région déléguée à l'éducation a accueilli ce mardi 31 mai, à l'Hôtel de Région les onze équipes pré-selectionnées dans le cadre du Concours régional " Je filme le Métier qui me plaît " pour la sélection finale et la remise des prix du concours. Pour cette édition 2022, l'équipe du collège de Trois-Bassins s'est démarquée et a remporté le premier prix avec la présentation de son film " Abeil One, artiste grapheur réunionnais ", suivie des élèves du Lycée Sarda Garriga pour le film " pharmacie LAKOUR " (2ème prix) et des élèves du collège de la Ligne des Bambous pour le film " travailler dans une réserve Marine " (3ème prix). Les membres de l'équipe du Collège Texeira Da Motta ont quant à eux remporté le prix " coup de coeur " avec leur film " facteur d'instrument de musique ". Nous publions ici le communiqué de la Région Réunion