Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Mercredi 25 mai 2022, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur était à l'Université de La Réunion pour participer à la première cérémonie de remise de diplôme de Doctorat. La promotion 2020-2021 compte 78 lauréats répartis entre l'Ecole doctorale sciences humaines et sociales et l'Ecole doctorale sciences, technologies et santé. C'est la première fois, que l'Université célèbre cette cérémonie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

Mercredi 25 mai 2022, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur était à l'Université de La Réunion pour participer à la première cérémonie de remise de diplôme de Doctorat. La promotion 2020-2021 compte 78 lauréats répartis entre l'Ecole doctorale sciences humaines et sociales et l'Ecole doctorale sciences, technologies et santé. C'est la première fois, que l'Université célèbre cette cérémonie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)