Ce samedi 29 mai s'est déroulée la cérémonie de remise de Trophée des Femmes Précieuses. Les Conseillères Régionales Evelyne CORBIERE et Patricia PROFIL se sont rendues au MOCA pour l'occasion. Cette année, la chanteuse Lio est la marraine de l'événement. (Photo : Conseil Régional)

Le Trophée des Femmes Précieuses récompense, soutient et encourage les parcours, les combats, et les réussites de Femmes.

"Il est important de transmettre et de partager nos histoires, elles peuvent être une source d’inspirations pour d’autres !" Edith SEMMANI, Fondatrice du Trophée des Femmes Précieuses

Pour la 4ème édition, 15 femmes ont reçu un Trophée des Femmes Précieuses.

"Les femmes sont capables et elles investissent tous les domaines, et elles n’attendent pas que le changement des mentalités se fasse tranquillement. Elles participent à ce changement et réalisent leur propre émancipation. Elles n’ont pas peur de se confronter aux inégalités qui persistent encore dans le monde du travail. Et si nous sommes ici ce soir, c’est que nous savons combien les freins au travail des femmes sont nombreux. Rappelons-nous qu’elles subissent majoritairement la précarité, le temps partiel contraint, la double journée de travail, la charge mentale, le plafond de verre, sans oublier le harcèlement sexuel. Cette soirée dédiée à l’excellence féminine est donc importante pour nous toutes. Cette excellence se décline partout dans le monde de l’entreprise, des médias, de l’environnement, de l’art et de la création, de l’innovation, du spectacle... Nous avons compris que pour faire progresser la place et la reconnaissance des femmes, il faut commencer par briser les clichés et que les unes deviennent des exemples positifs pour les autres et pour tous ceux qui doutent encore de la compétence, de la force et de la valeur des femmes. Vous avez notre respect et notre reconnaissance. Vous portez un message d’espoir pour l’égalité, pour un monde où il est possible de réaliser ses rêves et de s’épanouir dans son métier et sa passion même si on est une femme. " Evelyne CORBIERE, Conseillère Régionale déléguée à la lutte contre les discriminations

Retrouvez l'intégralité des photos sur le site du Conseil Régional.