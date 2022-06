La cérémonie de remise de prix du concours LanKRéol - Pri Honoré pou lékol 2022 s'est tenue ce mardi 31 mai au MOCA. Pour cette 3ème édition, 400 élèves de primaire, collège et lycée ont participé à ce concours d'écriture en créole répartis sur 19 classes. La Vice-Présidente, Céline Sitouze, déléguée à l'Education, était présente. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Régional. (Photo : Région Réunion)

Il s’agit d’un travail de mise en scène avec un réalisateur, travail qui vise à permettre une autre approche des mots ; les élèves découvrent l e pouvoir de l’image, sa force, son intemporalité . Un travail qui fait résonner leur déclamation de fonnkèr. En plus du travail effectué avec un fonnkézèr pour l’écriture des textes, les élèves ont rencontré un comédien pour travailler l’oralisation de leurs textes, et dans le même temps l’expression de leurs sentiments, l’idée étant, au-delà du déblocage de la parole, de leur donner la possibilité d’allier poésie et performance oratoire.

Pour Madame Céline Sitouze, "le créole est important dans nos écoles réunionnaises. Quand j'étais petite, je n'avais pas accès à cette littérature créole. Ce n'est qu'en arrivant aux grandes écoles, que j'ai pu me rendre compte de toute la grandeur et la beauté de notre langue. Apprendre le créole à l'école, c'est apprendre aussi l'histoire de notre Réunion à nos élèves. Et que d'émotions partagées pendant toute cette matinée avec vous. Vous faîtes vibrer et briller le créole."