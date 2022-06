Patricia Profil, Conseillère Régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle, était ce vendredi 10 juin à l'Étang-Salé pour la présentation des équipes officielles du Championnat de France de cyclisme des comités régionaux d'Outre-mer. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Régional. (Photo : Région Réunion)

Étaient présents, Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme, Dominique Laterrade, Directeur-adjoint du CREPS, Stéphane Henaff, Président du Comité Régional de Cyclisme de La Réunion, Louise Simbaye, Conseillère Départementale et Mathieu Hoarau, Maire de la commune.

Le ton est donné pour cette nouvelle édition du Championnat de France de cyclisme des comités régionaux d’Outre-mer, qui se déroulera du 11 au 12 juin. Les départements d’Outre-mer sont représentés à travers 8 équipes, qui se disputeront le titre autour de trois épreuves de l’Étang-Salé à Bras-Panon, en passant par Saint-Denis.

" Ce championnat est un symbole fort. C’est un moment d’union, de partage entre tout le cyclisme ultramarin vers lequel nous mettons en place des actions pour que cette discipline se développe le mieux possible. " Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme

Patricia Profil a souligné, " la volonté de la Région de valoriser les événements sportifs d'envergure régionale, qui contribuent à faire de la destination Réunion une terre d'entraînement et de champions. Notre orientation politique comprend, en plus de l'accompagnement des ligues et des comités sportifs, un volet important de soutien aux sportifs qui font le choix de rester s'entraîner à La Réunion pour préparer l'accès vers le haut-niveau. Je formule le souhait que notre investissement sur l'accompagnement des sportifs, le soutien aux manifestations sportives d'envergure régionale, le financement des formations de cadres et d'entraîneur, l'aide à l'acquisition de matériel, le soutien aux déplacements sportifs dans la zone océan Indien, puisse contribuer à susciter des vocations et à encourager les talents et ceci aussi bien chez les garçons que chez les filles. "