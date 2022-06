Mercredi 8 juin 2022, Huguette Bello, présidente de Région, a assisté à la quatrième édition des Trophées de l'innovation au musée Stella Matutina à Saint-Leu. Initié par Tereos, ce projet a pour objectif de stimuler et d'accélérer l'innovation sous toutes ses formes. À travers un appel à projet, les entités travaillant autour du sucre ont pu ainsi proposer leurs idées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos Région Réunion)

Un jury d’experts a primé 19 projets sur 30 déposés, répartis en cinq catégories : sécurité, environnement, organisation, réduction des coûts, excellence opérationnelle.

La Région Réunion a sélectionné un prix coup de cœur :

- Le projet " Broyeur, sillonneur localisé " porté par Alizé Mansuy, Mathias Dijoux et Vladimir Barbet-Massin

"En étant fille et petite fille de planteur, j’ai un attachement particulier à la canne à sucre. C’est avec beaucoup d’intérêts que je continue à suivre les évolutions technologiques des acteurs sucriers qui font la fierté de La Réunion. A travers cet appel à projet, on a pu s’inscrire dans un projet collectif qui favorise l’échange, le partage et le courage autour d’un projet commun.

Il s’agit de valeurs saines et durables qu’il faut promouvoir au sein des entreprises réunionnaises. L’innovation est une politique publique que nous défendons et que nous voulons promouvoir par des aides régionales spécifiques à destination des acteurs économiques. En mon nom et au nom de la collectivité régionale, je tiens à féliciter tous les participants", a indiqué Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.

