Jeudi 23 juin 2022, Huguette Bello, présidente de Région a assisté à la pose de la première pierre du futur Wood Hôtel & Spa**** à Trois-Bassins. Étaient présents, les administrateurs Yvan Mainix, Christian Wolff et Daniel Pausé, maire de la commune de Trois-Bassins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photos : Région Réunion)

C’est à la Pointe des Diamants que verra le jour ce futur établissement hôtelier éco-conçu sur une parcelle de trois hectares. Ce ne sont pas moins de 84 chambres, certaines sous forme de villas individuelles, entièrement en bois et matières naturels que l’hôtel proposera à ses clients en plus d’un restaurant, d’une cave à vin d’exception, d’un spa et d’une piscine de 50 mètres.

Pour l’occasion, à la place d’une pierre, c’est un plan de bois de senteur blanc qui a été mis en terre.

"Cette année 2022 est charnière. Elle devrait être celle d'une reprise durable de l'activité touristique, avec l'ambition que nous portons d'orienter la destination Réunion vers un tourisme plus responsable, plus humain, plus en lien avec les territoires et les Réunionnais. C'est le sens de l'action que nous portons dans le cadre de notre projet de mandature. C'est ce tissu économique que nous devons soutenir, protéger et aider à grandir. Le tourisme n'est pas seulement une formidable vitrine, c'est aussi un puissant vecteur de création d'emplois, de qualification, de promotion et d'intégration", explique Huguette Bello.

"L'objectif que nous fixons, c'est que La Réunion devienne une destination de référence internationale, de qualité, exemplaire en termes de durabilité et de respect des valeurs sociétales. Cette volonté politique se traduit par un soutien renforcé aux nouveaux projets touristiques susceptibles d'accélérer la transition durable, comme l'agritourisme ou l'écotourisme, qui représentent un fort potentiel de développement sur notre territoire”, a ajouté la présidente de la Région Réunion.



