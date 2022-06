La présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce lundi 27 juin 2022 à un séminaire sur la territorialisation des politiques de l'habitat, organisé par l'Union sociale pour l'habitat Outre-mer (USHOM). Plusieurs personnalités étaient présentes, Serge Hoarau, président de l'Association des maires de La Réunion (AMDR), Maurice Gironcel, président d'Interco Outre-mer, Jeannick Atchapa, vice-président du département de La Réunion et Jacques Billant, préfet de La Réunion.

Ce séminaire a pour objectif d’échanger autour de la problématique de l’habitat à La Réunion et en Outre-mer, qui représente un enjeu majeur pour les politiques publiques.

Près de trois Réunionnais sur dix sont touchés par la crise du logement et plus de 33 000 demandes de logement sont en attente de traitement. Accentuée par la crise sanitaire et économique, cette situation s’inscrit dans l’une des priorités de la nouvelle mandature.

"Le logement est une condition de l’égalité républicaine, de l’égalité des chances, de l’égalité réelle. Il est la base d’une vie digne et épanouie et la condition d’une réussite éducative. La politique du logement reste en déficit d’efficacité. La région Réunion prendra toutes ses responsabilités pour contribuer aux politiques en faveur du logement dans le cadre de nos compétences en matière d’aménagement avec le SAR et le dispositif de rénovation énergétique et thermique des logements.", a déclaré Huguette Bello