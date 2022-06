Ce mercredi 29 juin 2022 s'est tenu à l'Hôtel de Région le comité de marque préfigurant la construction d'une marque territoriale pour La Réunion, en présence des acteurs du territoire qui ont contribué à la 1ère phase de cette démarche. Objectif : mieux valoriser ensemble notre île à l'extérieur. Une démarche ambitieuse au service de l'attractivité de l'île" note la Région dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : conseil régional)

L’élaboration d’une stratégie de marketing territorial est lancée par la RégionRéunion pour valoriser et promouvoir La Réunion à tous les niveaux (économique, social, culturel, touristique, etc.). La construction d’une marque de territoire s’inscrit comme une action prioritaire à mener sur le long terme pour asseoir de façon durable la reconnaissance collective autour de nos valeurs, du positionnement de l’île, de nos atouts et nos potentiels.

De nombreuses Régions et territoires au niveau national et international se sont engagées dans cette voie avec de réelles retombées pour les territoires et les populations par l’attractivité, moteur de développement et de création de valeur. La marque de territoire est à différencier des autres démarches ou labels existants. Elle reflète la qualité, les innovations, les pépites et les succès de La Réunion. Cette marque aspire à devenir l’étendard porté fièrement par les acteurs locaux.

Une identité territoriale pour La Réunion, pour quoi faire ?

- Pour promouvoir nos valeurs Réunionnaises et réaffirmer de manière collective les valeurs de notre territoire.

- Pour faire rayonner les compétences, les savoir-faire et les talents de notre île.

- Pour mieux faire connaître notre île à l’extérieur et la rendre plus attractive.

- Pour partager la fierté de faire rayonner le meilleur de nous.

Une large action collective s’engage

Le comité de marque est composé des membres fondateurs de la marque, il favorise une ouverture plus élargie de la démarche via la coopération des forces

vives de La Réunion, oeuvrant dans différents secteurs de vie locale (économie, tourisme, culture, recherche, développement et innovation, éducation, sport, environnement…). Son périmètre sera fortement élargi dès l’engagement de la phase active de fabrique de la marque qui s’échelonnera sur le second semestre 2022.

Sous la présidence de Pascal Plante, conseiller régional délégué à l’internationalisation des entreprises, cette séquence collaborative a, dans un premier temps, permis de rendre compte aux différents contributeurs du diagnostic établi, concluant à la nécessité d’une marque globale pour redonner toute sa

visibilité à notre île. Cette action est d’autant plus utile dans un contexte international totalement renouvelé. Communiquer d’une seule voix est une priorité

affirmée de manière unanime.

Pour Pascal Plante, "notre territoire présente des singularités. Il y a un état d’esprit, une fierté réunionnaise, une manière d’être Réunionnais comme il y a un art de vivre à La Réunion. C’est une réalité que ces travaux ont mis en exergue. Il s’agit là d’atouts à mettre en valeur et qui méritent d’être connus à l’international".

La marque territoriale est le reflet de notre fierté Réunionnaise, elle est la synthèse du meilleur de nous que nous cultivons ensemble et que nous devons valoriser. C’est pourquoi les Réunionnais doivent en être les premiers ambassadeurs que ce soit dans l’île ou à l’extérieur. La concertation avec les acteurs économiques, sportifs, culturels et associatifs va donc s’amplifier et elle sera complétée par une action de consultation des Réunionnais.

La Région Réunion agit au coeur des préoccupations des Réunionnais pour aujourd’hui et pour demain. C’est pourquoi il est important de les consulter dans cette démarche d’attractivité territoriale pour une reconnaissance locale forte de la manière dont nous parlons de La Réunion à l’extérieur de l’île.

Cette consultation alimentera la réflexion conduite actuellement par la Région Réunion et ses partenaires pour renforcer l’attractivité de notre territoire, valoriser nos savoir-faire et nos filières d’excellence dans le monde entier, au bénéfice de tous les Réunionnais.