Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jeudi 30 juin 2022, la Région Réunion a officiellement lancé le "Portail jeunes 360". Dispositif inédit, ce portail vise à centraliser les informations de la vie du jeune en l'aidant à s'informer à la fois sur la formation et l'insertion professionnelle mais aussi sur les loisirs, la santé et les aides légales dont il peut bénéficier. L'objectif : faciliter la prise de décision du jeune et permettre l'égalité des chances au travers de l'égalité de l'information. Étaient présents pour l'occasion, Céline Sitouze, vice-présidente déléguée à l'éducation à la Région, la sous-préfète Camille Dagorne déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse et Sébastien Piccino, vice-président du Centre Régional Information Jeunesse (Crij) Réunion. (Photos : mp/www.ipreunion.com)

Jeudi 30 juin 2022, la Région Réunion a officiellement lancé le "Portail jeunes 360". Dispositif inédit, ce portail vise à centraliser les informations de la vie du jeune en l'aidant à s'informer à la fois sur la formation et l'insertion professionnelle mais aussi sur les loisirs, la santé et les aides légales dont il peut bénéficier. L'objectif : faciliter la prise de décision du jeune et permettre l'égalité des chances au travers de l'égalité de l'information. Étaient présents pour l'occasion, Céline Sitouze, vice-présidente déléguée à l'éducation à la Région, la sous-préfète Camille Dagorne déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse et Sébastien Piccino, vice-président du Centre Régional Information Jeunesse (Crij) Réunion. (Photos : mp/www.ipreunion.com)