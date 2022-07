Ce vendredi 1er juillet 2022, Karine Nabenesa, 4ème vice-présidente de la Région Réunion, déléguée à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage, s'est rendue à Bois d'Olives (Saint-Pierre) uxpour le gala de l'IRFP (l'Institut régional de formation en psychomotricité) et de l'EMAP (l'Ecole des métiers de l'accompagnement à la personne). Nous publions ce-dessous le communiqué de la région. (photos : Région Réunion)

L'Ecole des métiers de l'accompagnement à la personne (EMAP), accompagne chaque année plus de 800 stagiaires dans le secteur de la formation sociale, médico sociale et sanitaire. En parallèle, l’Institut régional de formation en psychomotricité (IRFP) participe à la formation initiale des psychomotriciens et à la formation continue des professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Durant cette cérémonie, 23 étudiants se sont vus remettre leur diplôme d'Etat après trois années de formation post-bac. Cette soirée vise à féliciter ces derniers, nouvellement diplômés, pour leur investissement et remercier les personnes qui ont œuvré à leur réussite mais aussi de marquer leur entrée dans la vie professionnelle.

Karine Nabenesa a tenu à souligner, "la formation dans le secteur sanitaire et sociale est une des priorités de notre projet de mandature. Et l'IRFP sera évidemment un élément moteur de cette stratégie. Au Budget Primitif 2022, ce sont près de 20 Millions d'euros que la Région consacre aux formations sanitaires et sociales. La Région Réunion a pris des engagements très forts pour la réussite et l’accompagnement de ces étudiants vers une véritable qualification, nécessaire pour une insertion professionnelle réussie."