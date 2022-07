Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais, la Région et le Département ont annoncé cette semaine la mise en place d'un dispositif exceptionnel de réduction du prix de la bouteille de gaz pour qu'il soit gelé à 15 euros, au lieu de 21,88 euros actuellement. Voté lors de la commission permanente à La Région, d'autres annonces ont également été faites concernant les manuels scolaires numériques, les budgets pour les lycées et université, les formations professionnelles ou encore les emplois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

