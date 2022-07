Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jusqu'au dimanche 4 septembre 2022, la Région Réunion lance un appel à projet à destination des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices et bédéistes professionnels. L'aide régionale se présente sous la forme d'une bourse et a pour objet de contribuer à la qualité et à la diversité de la création littéraire en offrant les moyens et les conditions professionnelles nécessaires aux projets d'écriture, d'illustration, de dessin et de scénario des artistes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

