La Région intervient en faveur des lycéens désirant intégrer une filière de haut niveau en métropole. Ce dispositif s'inscrit "dans une démarche d'excellence en matière de pratique sportive visant à permettre aux jeunes sportifs locaux disposant d'un réel potentiel de pouvoir concilier leurs études secondaires avec une carrière sportive de haut niveau" détaille la collectivité. Les étudiants peuvent candidater jusqu'au mercredi 30 novembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion. (Photo d'illustration : Région Réunion)

L’aide régionale est attribuée aux lycéens pendant toute la durée de leur cursus (durée limitée à 3 ans).

Cette aide pourra être reconduite dans le cas d’ un seul redoublement sur l’ensemble du cursus d’études secondaires.

Les sommes allouées dépendent du revenu brut global des foyers et se décomposent en trois parties :

• une aide forfaitaire déterminée en fonction des ressources familiales,

• une dotation forfaitaire annuelle pour frais de scolarité,

• une allocation forfaitaire pour frais d’installation (1ère année seulement).

Possibilité de financement d’un billet d’avion par an sur un vol aller-retour Métropole / Réunion / Métropole, durant la période de scolarité, sur la base d’un montant forfaitaire de 800 euros au titre de ressourcement familial (maximum et non cumulable avec le dispositif de la continuité territoriale), ainsi que d’un billet aller simple pour la première année sur la base d’un montant forfaitaire de 400 euros (maximum et non cumulable avec le dispositif de la continuité territoriale).

La prise en charge du billet d’avion se fait :

- sur présentation du certificat de scolarité,

- sur présentation d’une facture acquittée,

- avec un plafond de 800 euros pour un billet aller retour (au départ de la métropole),

- avec un plafond de 400 euros pour un billet aller simple (au départ de la Réunion),

- sans cumul avec le dispositif de continuité territoriale,

- une fois par an.

- Conditions d'attribution -

Versement de 2 700 euros en une seule fois, aide non-rétroactive

• Être lycéen de nationalité française,

• Être sportif de bon niveau régional (attestation de la ligue locale de rattachement) ou inscrit sur la liste nationale de haut niveau,

• Poursuivre des études secondaires dans le domaine du sport en métropole, notamment dans des filières sportives n’existant pas dans l’Académie de La Réunion,

• Justifier de l’adresse des parents à La Réunion depuis au moins 3 (sur présentation de l’avis fiscal des parents N-1 et N).

- Modalités de dépôt des demandes -

Les pièces suivantes devront être fournies afin de pouvoir réaliser l’instruction de la demande :

- Attestation d’inscription dans un établissement scolaire en métropole et dans un centre de formation reconnu de haut niveau par le ministère des sports et/ou attestation d’inscription sur la liste nationale de haut niveau

- Déclaration d’impôts sur le revenu des parents de l’année N-1 et N

- Facture récente (eau, électricité, téléphone, internet de moins de 6 mois ou attestation de domiciliation)

- Relevé d’identité bancaire du responsable légal, ou RIB du bénéficiaire mineur avec procuration (signée par le responsable légal).

- Pièce d’identité de l’enfant. 6. - Copie du livret de famille.

Les pièces doivent être envoyées à la Direction des sports et de la vie associative à Mme Natacha Galas ou M.Yannis Racine - Maison Régionale des Sciences et de la Technologie - Technopole de Saint-Denis, 3, Rue Serge Ycart 97490 Saint-Denis

Contact : 0262 48 73 01 / 02 62 48 78 95

Lieu où peut être déposée la demande de subvention : dossier en ligne

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au mercredi 30 novembre 2022.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion ou sur sa page Facebook.