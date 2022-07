Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Dans le cadre du dialogue institutionnel entre l'État et les Régions, la présidente du conseil régional de La Réunion, Huguette Bello, et ses homologues des régions de l'hexagone et d'Outre-mer, rencontrent ce mercredi 20 Juillet 2022 la Première Ministre Elisabeth Borne

