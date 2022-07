Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Dans le cadre du dialogue institutionnel entre l'État et les Régions, la présidente du conseil régional, Huguette Bello, a rencontré ce mercredi 20 juillet 2022, avec ses homologues de l'Hexagone et d'outre-mer, Madame la Première Ministre Élisabeth Borne et plusieurs ministres du Gouvernement dont Olivier Dussopt, ministre du travail, Pap N'Diaye, ministre de l'éducation nationale, Sylvie Retaillaud, ministre de l'Enseignement supérieur, Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion.

