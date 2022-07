La Région lance le dispositif d'accompagnement formation réussite (AF2R) qui a pour but de venir en aide aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi mais aussi aux personnes en recherche d'emploi (inscrites en mission locale, à Cap Emploi, etc.) résidant à la Réunion depuis au moins 12 mois et âgés de plus de 16 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion.

Le dispositif "accompagnement formation réussite Région" (AF2R) qui remplace l’ancien dispositif de chèque formation réussite (CFR) a été validé par la commission permanente du 8 juillet 2022 avec une enveloppe d’1 million d’euros pour sa mise œuvre.



- Objectif : répondre aux besoins individuels en formation en dehors du programme de formation collective -

L’AF2R est une aide individuelle à la formation qui vient en complémentarité de l’offre de formation collective déclinée dans le programme régional de formation professionnelle. Cette aide s’adresse aux demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi et aux personnes en recherche d’emploi (inscrites en mission locale, à Cap Emploi ou à l’APEC) résidant à La Réunion depuis au moins 12 mois et âgés de plus de 16 ans.

Elle a pour objectifs :

• d’élever le niveau de qualification des bénéficiaires

• de répondre aux besoins de compétences ciblées des entreprises

• de faciliter l’accès à une offre de formation élargie

- Le champ d’intervention du nouveau dispositif AF2R décliné en 5 volets -

Le nouveau dispositif prévoit une prise en charge plafonnée de certains coûts (pédagogiques, de transport, d’hébergement et de restauration) en fonction du statut et des ressources du demandeur et en complément d’une mobilisation du compte personnel de formation du bénéficiaire.

Il se décline en 5 volets non cumulables :

• Accompagnement Formation dans le cadre d’une actualisation et d’une mise à niveau des compétences ou d’une réorientation liée à une reconversion professionnelle pour financer une formation relevant des métiers en tension ou des secteurs économiques prioritaires définis par la Région, pour une préparation aux concours de la fonction publique, pour des modules manquants dans le cadre d’une certification VAE, pour une formation d’admission au brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, pour une formation qualifiante inscrite au programme régional de formation professionnelle dont les sessions sont complètes...

• Accompagnement langues pour l’apprentissage ou le renforcement d’une compétence en langue étrangère

• Accompagnement validation des acquis de l’expérience (VAE) pour la prise en charge de la phase d’accompagnement de la VAE

• Accompagnement formation mobilité (métropole) pour des formations professionnalisantes spécifiques dispensées dans des établissements d’enseignement professionnel délivrant des titres RNCP inexistants localement

• Accompagnement formation international pour des formations non disponibles sur le territoire français et ayant une reconnaissance au niveau national et européen.

L’attribution de l’aide est conditionnée par un projet professionnel clairement défini de la part du bénéficiaire et la formation visée doit être l’aboutissement d’un projet d’insertion professionnelle ou de création d’activité à court terme.

Pour plus d'informations, rendez vous sur le site internet de la Région Réunion.