Le jeu vidéo réunionnais "Taste of heaven" est en finale la GameCup 3. Cette coupe de France du jeu vidéo indépendant a lieu jusqu'au jeudi 29 septembre 2022, date de la finale qui se déroulera à Angoulême, en métropole. Ce jeu fait partie des quatre finalistes en compétition dans la catégorie "newbie" (espoir). Il est possible de soutenir cette équipe réunionnaise jusqu'au dimanche 31 juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion.

"Taste of heaven" est un jeu réunionnais qui propose de devenir cuisinier au royaume des cieux où l’on doit gérer l’appétit et l’humeur de clients surnaturels en temps réel dans des aventures plus fantastiques et surprenantes les unes que les autres.

Pour soutenir l''équipe réunionnaise, cliquez ici.

Le premier lauréat ou la première lauréate remportera :

• 25 000 euros de dotation grâce à La Banque Postale sur sa campagne de crowdfunding lancée sur KissKissBankBank

• Une campagne de publicité dans Jeux Vidéo Magazine et une vidéo dédiée sur la chaîne Youtube JVM

• Accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, Son et Salles de Test (30 jours)

Le second lauréat ou la seconde lauréate remportera :

• 7 000 euros de dotation sur sa campagne de crowdfunding lancée sur KissKissBankBank grâce au soutien de Magélis et de la région Nouvelle-Aquitaine

• Une campagne de publicité dans Jeux Vidéo Magazine et une vidéo dédiée sur leur chaîne YouTube

• Accès privilégié aux plateaux techniques du Cnam-Enjmin de Motion Capture, son et salles de test (15 jours)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Réunion ou sur sa page Facebook.