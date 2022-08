Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Cheffe de fil de la formation professionnelle, la région Réunion se mobilise afin de proposer une offre de formation "sur mesure" qui correspond aux besoins des réunionnais.es. Pour cela, Lorraine Nativel et Karine Nabenesa, respectivement 2ème et 4ème vice-présidentes en charge de la lutte contre l'illettrisme et de la formation professionnelle, se sont rendues à Cilaos aux côtés de Jacques Técher, maire de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photo Région Réunion)

Cheffe de fil de la formation professionnelle, la région Réunion se mobilise afin de proposer une offre de formation "sur mesure" qui correspond aux besoins des réunionnais.es. Pour cela, Lorraine Nativel et Karine Nabenesa, respectivement 2ème et 4ème vice-présidentes en charge de la lutte contre l'illettrisme et de la formation professionnelle, se sont rendues à Cilaos aux côtés de Jacques Técher, maire de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photo Région Réunion)