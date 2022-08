Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Automobilistes qui circulaient tous les jours entre le nord et l'ouest et inversement, réjouissez-vous la galère des embouteillages est bientôt finie. Les travaux de raccordement entre la NRL et l'actuelle route du littoral touchent à leur fin. En arrivant de l'ouest l'accès de Saint-Denis par le pont Vinh San sera de nouveau possible à partir du samedi 6 août 2022 (Photo rb/www.ipreunion.com)

